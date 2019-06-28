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Голландский скандал: Амстердам несколько лет поддерживал террористов в Сирии

Денис Шурыгин
18:47 28.06.2019
В Нидерландах существовала государственная программа поддержки террористов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Громкий скандал разгорается в Нидерландах: благодаря утечке информации на сайте МИДа, стало известно, что власти королевства в течение многих лет оказывали помощь боевикам запрещенных группировок в Сирии.

Террористы, на руках которых кровь мирных жителей и солдат правительственных войск, получали от Амстердама продукты, технику и даже оружие.

За три года террористы получили 70 миллионов евро. А также одежду, машины, оружие, продукты - бесплатно и прямо из Европы.

В Нидерландах существовала государственная программа поддержки террористов. Более того, ее детали опубликованы на сайте министерства иностранных дел. Утечка произошла случайно, вскоре все удалили, но голландские журналисты успели рассмотреть документы и прикрепленные к ним фотографии. Лица людей замазаны, но по лозунгам на флагах становится понятно - коробки разгружают вовсе не мирные граждане, а боевики из группировок, за участие в которых в самих Нидерландах можно оказаться в тюрьме по статье «терроризм».

«Правительство не раскрывает информацию о группах, поддерживаемых Нидерландами, по соображениям безопасности. Если мы назовем группировки, которым помогает Запад, мы сделаем эти группы мишенью для террористов», - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Похожий скандал с главным дипломатом Нидерландов уже случался прошлым летом. Так что на этот раз он даже извиняться не стал - программу помощи ведь уже закрыли. Хотя по факту на деньги налогоплательщиков цивилизованной европейской страны снабжали террористов оружием, из которого они убивали детей, стариков и женщин.

«Я знал большинство командиров лично, встречался с ними. Конечно, это вопрос доверия. Никто не знает, будут ли они соблюдать договоренности», - отметил специальный посланник Нидерландов в Сирии Николас Ван Дам.

Спецпосланник признается, что боевиков вооружали «под честное слово» - те просто обещали вести себя хорошо. Получая взамен пулеметы, гранатометы и пикапы. Программу прикрыли после того, как стало очевидно - попытка свергнуть правительство Асада провалилась.

«Европа уподобляется человеку, который пилит сук, на котором сидит. Вот они ввязались в конфликт в Сирии, ввязались на стороне США, которые преследовали собственные цели и задачи. Им были обещаны какие-то дивиденды, но на самом деле они, посеяв ветер, пожинают бурю. Потому что эти террористы вернулись в Европу», - пояснил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Вернулись в статусе беженцев, конечно, но вряд ли боевики тут же забудут, как нажимать на спусковой крючок или взрывать бомбы на площадях и в парках. Удивительнее всего, что досадная оплошность голландского МИДа - более чем весомое доказательство для обращения в суды, которых в той же Голландии так много. Но никто отчего-то не торопится написать заявление.

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