Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Встреча ключевых фигур мировой политики: подробности саммита G20 в Японии

Федор Иваница
18:40 28.06.2019
На полях саммита Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также пообщался с Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном.
© Видео: ТРК "Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

Центр мировой политики сегодня был сосредоточен в японской Осаке. Там прошел саммит G20, на полях которого состоялась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

С последней встречи двух президентов в таком формате прошел год, за который много чего случилось - например, односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В открытой части переговоров было обозначено, какие темы будут затронуты в ходе разговора.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», - заявил Трамп.

По итогам переговоров, американский лидер получил от президента России приглашение в следующем году приехать в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Путин обсудил с Терезой Мэй торгово-экономические отношения, а также Украину, Сирию и Иран и провел переговоры с Эммануэлем Макроном.

А начался день Владимира Путина с другого саммита - БРИКС, на котором российский президент призвал своих коллег из ЮАР, Бразилии, Индии и Китая рассчитываться в национальных валютах и сообща искать решение торговых проблем. А после встречи глава РФ пообщался с Си Цзиньпином.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 13:01
Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.06.2019, 08:53
Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:47 В стране и мире
Видео
Голландский скандал: Амстердам несколько лет поддерживал террористов в Сирии
18:26 В стране и мире
Видео
Безграничная зона бедствия: Иркутская область уходит под воду
18:18 В стране и мире
статья
«Тосочка» и «Бронебойщик»: один из главных производителей боеприпасов в РФ о новых разработках
17:42 ОПК
Главный конструктор рассказал, когда САО «Лотос» поступит на вооружение
13:41 ОПК
Видео
Конструктор рассказал об основной задаче комплекса «Деривация-ПВО»
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Видео
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двуствольный автомат
Видео
Универсальную 57-мм пушку представили на форуме «Армия-2019»
Видео
Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.