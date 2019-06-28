Встреча ключевых фигур мировой политики: подробности саммита G20 в Японии

Центр мировой политики сегодня был сосредоточен в японской Осаке. Там прошел саммит G20, на полях которого состоялась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

С последней встречи двух президентов в таком формате прошел год, за который много чего случилось - например, односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В открытой части переговоров было обозначено, какие темы будут затронуты в ходе разговора.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», - заявил Трамп.

По итогам переговоров, американский лидер получил от президента России приглашение в следующем году приехать в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Путин обсудил с Терезой Мэй торгово-экономические отношения, а также Украину, Сирию и Иран и провел переговоры с Эммануэлем Макроном.

А начался день Владимира Путина с другого саммита - БРИКС, на котором российский президент призвал своих коллег из ЮАР, Бразилии, Индии и Китая рассчитываться в национальных валютах и сообща искать решение торговых проблем. А после встречи глава РФ пообщался с Си Цзиньпином.