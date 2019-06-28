Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Сам топ-менеджер не признал вину по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Суд предъявил обвинения главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро в незаконном вывозе за пределы РФ четырех миллиардов рублей.
Сам топ-менеджер свою вину не признал, сообщает РИА Новости. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения Кайро.
В свою очередь, следствие ходатайствует о домашнем аресте Кайро.
Напомним, накануне в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски сотрудниками ФСБ и СК. Несколько руководителей компании подозреваются в валютных махинациях и выводе денежных средств за рубеж.