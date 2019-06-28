Виртуальная реальность и забытые технологии: четвертый день форума «Армия-2019»

Павильоны парка «Патриот» распахнули свои двери для всех желающих. Для посетителей с детьми организовали даже отдельную кассу, чтобы не стоять в общей очереди. В эти дни в парке «Патриот» проходит юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019».

35 футбольных полей - общая площадь экспозиции под открытым небом, на которой выставлены новейшие образцы российской военной техники. От новейших танков до зенитных ракетных комплексов. Все это стало фоном для тысяч селфи, которые выкладывают в соцсети посетители форума «Армия». Сегодня здесь можно все: и на технику забраться, и разобрать и заново собрать автомат Калашникова, и увидеть уникальные исторические образцы.

Дополненная и виртуальная реальность - новые технологии - главный тренд форума армия в этом году. Здесь и очки, которые можно использовать для тренировки военнослужащих, и тренажер, в кресле которого можно представить себя командиром экраноплана. Это такое транспортное средство, которое парит на небольшой высоте на скорости 500 км/ч.

Экраноплан - забытая технология, которую развивали в советские годы. Они малозаметны на радарах, у них отличная грузоподъемность и лишь один минус - их больше не производят, а модель существует только на чертежах. Историческую несправедливость конструкторы надеются скоро исправить.

Один из самых больших стендов - у военного технополиса «Эра», который накануне осмотрел президент. Сегодня здесь прошли соревнования по скоростной сборке конструктора. Автомобиль «Тигр» из пластмассовых деталей собрали кадеты Нахимовского училища из Петербурга и школьники из Анапы. Принять участие в соревновании предлагают всем желающим.

По традиции много гостей и зрителей и у выездной студии нашего телеканала. Замминистра обороны Татьяна Шевцова рассказывает, как военное ведомство повышает эффективность расходов на национальную безопасность. До конечного адресата должен дойти каждый рубль.

«Мы создали систему контроля использования бюджетных средств, которая заключается в том, что все средства идут по специально окрашенным счетам - мы создали систему уполномоченных банков, каждый контракт идентифицировали, присвоили уникальный номер и отслеживаем бюджетный поток в системе онлайн, который идет на вооружение», - рассказала Татьяна Шевцова.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» продолжит свою работу до 30 июня.