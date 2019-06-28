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«Тосочка» и «Бронебойщик»: один из главных производителей боеприпасов в РФ о новых разработках

Александр Пешков
18:18 28.06.2019
Глава «Техмаша» о новейшей огнеметной системе «Тосочка», машине разминирования, которая придет на смену «Змей Горынычу», ракетах «Бронебойщик», «Монолит» и других разработках.
© Видео: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует интервью генерального директора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Владимира Лепина о новых разработках и планах на будущее.

- Как продвигаются работы над «Бронебойщиком»?

Эта неуправляемая ракета состоялась, она есть, она работает. Мы закончили все типы испытаний. Испытания с авиационной техникой занимают больше времени из-за погодных условий и других факторов. Но тем не менее, все это мы оставили позади. Были вопросы у Минобороны, мы на них ответили. На сегодняшний день Минобороны оставило право внести изменения в ТТЗ. В скором времени мы закончим проведение межведомственной комиссии, присвоим изделию литеру «1». Особенность этой ракеты в том, что мы ее сохранили в том же калибре, перешли на смесевые топлива, которые позволили нам увеличить мощность боевой части, мы достаточно долго работали над взрывателем, теперь он имеет возможность работать в различных положениях. Теперь есть возможность на одном типе боеприпасов решать разные задачи.

- Когда «Тосочка» пойдет в войска?

Это новая огнеметная система нового поколения. Мы заканчиваем ОКР, могу сказать, что работы идут достаточно успешно. Задачи, которые перед нами поставило Минобороны, казались нерешаемыми, но мы смогли с ними справиться. Машина получилась, мы выходим на этап госиспытаний и в ближайший год мы их завершим и сможем рассказать о технических характеристиках системы. Опасений по завершению этой работы у нас нет.

- Имеет ли смысл устанавливать пушечное вооружение?

Чем больше мы проводим экспериментов, тем ближе мы к истине. Другой вопрос, это требует достаточно больших средств, и все равно нужно каждое изделие проводить весь цикл испытаний. То, что мы видим на экранах телевизоров (установка боевиками на пикапы пулеметов в САР - прим. ред.), это когда сделали, и все, никто ни за что не отвечает. Мы себе такого позволить не можем.

- Как идут работы над ракетой «Монолит»?

Это тоже авиационная ракета, мы занимаемся этим вопросом. Да, мы продвинулись, мы проводим испытания изделия. Мы планируем завершить эти работы в этом году. Хочу отметить, что мы ведем эту работу в инициативном порядке. После, по предварительным результатам испытаний, мы согласуем с заказчиком ТТХ и перейдем на этап госиспытаний. На этой стадии мы находимся в данный момент.

- А что касается снарядов с дистанционным подрывом?

Работа называется «Форсайт», ее ведет научно-производственное объединение «Прибор». Мы заканчиваем испытания, по планам, завершиться они должны до конца года. После этого мы получим паспорт экспортного облика. Через год мы планируем продемонстрировать эту работу.

- Удалось ли завершить работу по новой машине разминирования?

Работы ведет научно-исследовательский институт в Балашихе. Сегодня есть технические средства, которые позволят решить эту задачу на новом техническом уровне. Вообще за последние годы спецхимия развивается мощно. Это новые пороха, новые составы.

- Как придумали название «Буратино» для РСЗО?

Название придумано с юмором. Если посмотреть на сам реактивный снаряд, то головная часть напоминает этого персонажа.

- Чувствуете ли вы противодействие со стороны иностранных государств на выставках за рубежом?

Мы это связываем с одним. С тем, что мы наступаем «на пятки» нашим конкурентам, и поэтому самое простое решение с их стороны - нас никуда не пускать. Причем даже со стороны наших партнеров высказываются сожаления, что мы не можем с ними встретиться на ряде выставок. Но на других выставках, скажем,  «LIMA», мы всегда присутствуем. Не говоря уже о тех, которые проходят в России, в том числе на форуме «Армия». Приглашаем всех желающих посетить наш стенд на этом мероприятии.

Больше интервью на радио «Звезда» (95,6 FM).

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