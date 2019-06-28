Путин и Макрон обсудили сотрудничество двух стран

Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Переговоры прошли в резиденции Путина, которую он занимает в дни саммита. Макрон с улыбкой поприветствовал коллегу, по-русски сказав «привет».

«Франция - один из наших основных зарубежных партнеров. У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, мы обсуждаем их. По сути, мы даже за рабочим ланчем сейчас достаточно активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, которые представляют, безусловно, двусторонний интерес», - приводится цитата Путина на сайте президента страны.

Также Путин пригласил Макрона принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве в ответ на предложение французского лидера побывать на Парижском форуме мира.

В первый день саммита G20 Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Великобритании Терезой Мэй и другими лидерами стран.