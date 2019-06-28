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Безграничная зона бедствия: Иркутская область уходит под воду

Мария Осипова
18:26 28.06.2019
Там всеми силами пытаются остановить потоки воды - возводят дамбы, осыпают реки с помощью самосвалов, но вода пока только прибывает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Иркутская область в настоящее время - это большая зона бедствия. Мощный паводок затопил десятки населенных пунктов. Вышедшие из берегов реки уносят целые дома, перекрыта трасса «Сибирь», смыты мосты, прорвало дамбу.

Почти для всех жителей поселков Иркутской области вертолеты МЧС - это единственная возможность покинуть затопленные дома. Отдаленные населенные пункты оказались отрезаны водой от трасс и дорог, мосты разрушены мощными потоками воды.

Домашний скот люди вынуждены оставлять, погиб весь урожай. Многие затопленные дома вообще едва ли когда-нибудь удастся восстановить.

Без света, без питьевой воды - насосы уже несколько дней не работают, практически без пропитания люди ждут помощи, они вынуждены забираться на крыши.

Самая серьезная ситуация наблюдается в Нижнеудинском районе. Там всеми силами пытаются остановить потоки воды - возводят дамбы, осыпают реки с помощью самосвалов, но вода пока только прибывает.

В надежде сохранить хоть часть имущества некоторые жители отказываются от эвакуации, но это приводит к трагическим последствиям. В Тулунском районе, где прорвало дамбу, семья отказалась покидать свой дом. Но поздно вечером вода начала резко прибывать, люди пытались выбраться с помощью лодки, но она перевернулась. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Основная задача для спасателей сейчас - эвакуация пострадавших, для этого привлечены вертолеты, техника и плавсредства.

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