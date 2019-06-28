В Госдуме заявили о готовности к конструктивному диалогу с Британией

Россия готова к конструктивному диалогу с Великобританией и по-прежнему сохраняет стремление к взаимодействию, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент РФ Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились на саммите G20 в Осаке. После их встречи офис британского политика распространил заявление о том, что Мэй заявила Путину о невозможности восстановления отношений между государствами до тех пор, пока Россия не прекратит якобы «враждебные вмешательства» в дела других стран, «дезинформацию» и «кибератаки».

«У нас всегда была инициатива к диалогу, всегда. Мы об этом заявляли на всех площадках, что с американцами, что с Великобританией, предлагая обсуждать все возможные и ранее произошедшие события», - цитирует РИА Новости Чепу.

Политик добавил, что, невзирая на безосновательные утверждения со стороны Британии, Москва готова к конструктивному диалогу с Лондоном.

В то же время зампредседателя Госдумы Ирина Яровая уверена, что стилистика и настроение Терезы Мэй выглядят как «панихида по ее политической карьере и не имеют ничего общего с реальным положением России и запросом на честное партнерство».

«Обоснованный оптимизм России был и остается в опоре на суверенитет, равную и неделимую безопасность и международное право», - сказала Яровая.

Сегодня на саммите G20 глава российского государства провел ряд встреч, включая переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо.