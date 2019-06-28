«Все утонуло»: кадры разрушительного наводнения в Иркутской области

Мощный паводок затопил десятки населенных пунктов в Иркутской области. Вышедшие из берегов реки уносят целые дома. Местные жители сняли пугающие видео разгулявшейся стихии.

До линии горизонта - только вода. Она уносит обломки деревьев и целые строения. Один из местных жителей снял, как по реке плывет дом и, врезавшись в мост, разваливается на доски.

«Домик с сараем. Держись!» - кричит ему автор видео.

Уплывающие дома задевают и обрывают линию электропередач. Вода подступает очень быстро.

«Это наш район, через реку мы живем. Все утонуло, просто все утонуло. Это вообще страшное горе», - говорит местная жительница, которая сняла на видео масштаб наводнения.

В Иркутской области из-за паводка подтоплены тысячи жилых домов, мосты, дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь». Десятки населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Город Тулун из-за прорыва дамбы эвакуируют, а ранее стало известно, что семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка. Три человека в Иркутской области пропали без вести. В населенных пунктах круглосуточно дежурят. Спасатели эвакуируют пострадавших - привлечены вертолеты, техника, плавсредства.

Более трех тонн гуманитарной помощи направлено в Иркутскую область. Местные власти заявили, что им будут выплачены денежные компенсации.