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Почти 900 домов ушли под воду в Иркутской области

Александра Арсентьева
18:00 28.06.2019
В городе в связи с подтоплением территорий идет эвакуация жителей.
© Видео: Соцсети © Фото: Новости ЧС Тулун, Viber

В городе Тулуне Иркутской области паводок подтопил около 900 жилых домов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«По состоянию на 20.00 по местному времени (15.00 по московскому времени) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект», - говорится в сообщении.

Уровень воды на реке Ия в районе гидрологического поста составил 1037 сантиметров при критическом 700 сантиметров, вода продолжает подниматься.

В городе в связи с подтоплением территорий идет эвакуация жителей.

В деревне Евдокимовка погибла семья из двух человек, люди отказались от эвакуации. Трое человек пропали без вести.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область.

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