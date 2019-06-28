Движение электричек на Октябрьской железной дороге ввели в штатный режим
Сейчас поезда пригородного сообщения следуют согласно расписанию.
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Движение поездов на Октябрьской железной дороге, временно приостановленное из-за кражи кабеля, введено в штатный режим.
«На железнодорожных путях приняты все меры для восстановления инфраструктуры. Движение поездов пригородного сообщения переведено в штатный режим и работает по расписанию», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса по Московской области.
Информации про график движения поездов дальнего следования не поступало.
В связи со сложившейся ситуацией организован прием и возврат неиспользованных билетов.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском направлении произошел сбой в движении электричек. Неизвестные похитили порядка 1,5 километров кабеля. Из-за этого более 25 поездов были задержаны.