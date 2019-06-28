Мотострелковая бригада ЦВО провела учения в Самарской области: видео

Подразделения легкой мотострелковой бригады 2-й армии Центрального военного округа провели учения в самарской области. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мотострелковая бригада оснащена пикапами УАЗ «Патриот» с пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами. Это дает возможность вести молниеносные атаки и в поле, и в городе.

В учениях приняли участие более 40 пикапов УАЗ «Патриот» и 30 бронетранспортеров БТР-82А. Для разведки применили беспилотники «Орлан-10». Мотострелки провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, а также вооружения бронетранспортеров. Они нанесли удары по имитации бронетехники и живой силы условного противника.