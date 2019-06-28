Мощный и бронированный: на что способен «Тигр» в комплектации «Рейд»

На форуме «Армия-2019» представлена специальная бронированная машина ВПК- 233136 «Тигр» в комплектации «Рейд». Данная модель уже поставлена иностранному заказчику.

Автомобиль был разработан с целью удовлетворения требований заказчика в части установки дополнительных систем и оборудования, повышающих потребительские свойства.

У автомобиля пятидверный корпус, с оригинальным размещением сидений для пассажиров, чтобы можно было быстрее покинуть салон «Тигра» и приступить к выполнению необходимых задач.

Также машина получила комплект откладывающихся бронещитков вокруг каждого люка, дополнительную бойницу в лобовом стекле, комплект решеток на все окна. Кроме того, у этого «Тигра» есть система видеонаблюдения с записью на жесткий диск, фара-искатель и инфракрасный прожектор.

«Тигр» в комплектации «Рейд» имеет съемный багажник, на крыше автомобиля находятся две канистры из нержавеющей стали для питьевой воды, инструментальный ящик, подножки и поручни вдоль бортов.