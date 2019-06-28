Трое жителей Иркутской области пропали без вести во время паводка

В Иркутской области во время паводка пропали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Числится пропавшими без вести три человека, в том числе один ребенок», - говорится в сообщении.

В деревне Евдокимовка погибла семья из двух человек, люди отказались от эвакуации, рассказали в местной администрации.

В регионе тысячи жилых домов подтоплены, десятки поселков отрезаны от внешнего мира. Сообщается об эвакуации города Тулун. Там река прорвала дамбу, закрыт участок федеральной трассы «Сибирь». В пострадавших районах введен режим ЧС. Некоторые постройки буквально сносит течением.

Реки вышли из берегов из-за сильных дождей. Пострадавшим направили свыше трех тонн гуманитарной помощи, местные власти обещают каждому денежную компенсацию.