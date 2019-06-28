Город в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

Жителей города Тулун в Иркутской области эвакуируют. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Уровень воды на реке Ия в районе гидрологического поста превысил отметку 946 см, при критическом 700 см и продолжает подниматься. На данный момент подтоплен 31 жилой дом. Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется», - заявили в МЧС.

Около 1171 человека попадают в предполагаемую зону подтопления. Началась эвакуация населения в пункты временного размещения.

Всего в трех населенных пунктах Иркутской области подтоплено 13 мостов, 16 участков автодорог и 2757 домов. В них проживают 7266 человек, в том числе 1759 детей. На 23 гидрологических постах контролируют уровень воды. Во всех населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство.

Из-за паводка в одном из населенных пунктов Тулунского района уже погибла семья. Двое жителей отказались от эвакуации. Они самостоятельно пытались покинуть деревню, но в результате несчастного случая погибли.