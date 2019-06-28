Стратегическая стабильность: РФ и США призвали не провоцировать гонку вооружений

Лидеры России и США на полях саммита G20 в Осаке призвали избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Оба президента, словам министра, согласились с тем, что вопросы стратегической стабильности являются ключевыми для международного сообщества в сфере безопасности. И Россия готова к любым совместным действиям с Соединенными Штатами по их решению. В ходе переговоров подтвердили готовность найти дипломатическое решение ситуации вокруг Ирана. Дональд Трамп поручил своей команде перевести договоренности с нашей страной на язык практических действий.

Вопросы безопасности затронули сегодня и на трехсторонней встрече в формате Россия - Индия - Китай. Владимир Путин заявил, что страны сообща работают на стратегическую стабильность, противодействие террористической угрозе и экстремизму.

На полях саммита российский президент встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и кратко пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда лидеры «двадцатки» направлялись на торжественный прием. Там продолжилось неформальное общение.