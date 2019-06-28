Трампу направят официальное приглашение на юбилей Победы в ближайшие дни

Официальное приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет направлено президенту США Дональду Трампу в ближайшее время, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Действительно, Путин пригласил Трампа в следующим году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено», - цитирует РИА Новости Пескова.

В первый день саммита G20 в Осаке прошли переговоры лидеров России и Соединенных Штатов. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа длилась полтора часа.