Китай, Сирия и вопросы разоружения: что обсудили Путин и Трамп

Переговоры лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными, но ограничения по времени не позволили им углубленно обсудить все вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорили о международной торговле, о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», - рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что лидеры двух государств договорились, что затронутые на встрече темы продолжат обсуждать по линии финансовых и внешнеполитических ведомств.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, Путин и Трамп говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который «не соответствует потенциалу двух стран».

«Условились посмотреть, какие факторы, собственно, мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в первый день G20 прошла встреча глав России и США. Разговор Путина и Трампа продолжался 1,5 часа. Лидеры общались в выставочном комплексе «Интекс», американский лидер выступил в качестве формального хозяина встречи.

Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.