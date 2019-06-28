Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди
Погода нормализуется уже к следующей неделе.
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Москвичам и гостям столицы следует ждать улучшения погодных условий не раньше следующей недели.
Так, температура на выходных приблизиться к нормам начала октября и составит около 11 градусов. Также ожидается сильный ветер, осадки и значительный рост атмосферного давления. Об этом сообщил «Известиям» специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом синоптики предупреждают: до 29 июня в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. А жаркая погода вернется в столицу не раньше июля.