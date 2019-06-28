Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Москвичам и гостям столицы следует ждать улучшения погодных условий не раньше следующей недели.

Так, температура на выходных приблизиться к нормам начала октября и составит около 11 градусов. Также ожидается сильный ветер, осадки и значительный рост атмосферного давления. Об этом сообщил «Известиям» специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом синоптики предупреждают: до 29 июня в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. А жаркая погода вернется в столицу не раньше июля.