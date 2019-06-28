Глава Рослесхоза Иван Валетник подал в отставку
Иван Валетник занимал должность с октября 2014 года.
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Иван Валентик попросил об отставке. Заявление от руководителя Федерального агентства лесного хозяйства - замминистра природных ресурсов и экологии России поступило на имя председателя правительства Дмитрия Медведева.
«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», - сказал Валетник ТАСС.
На этой должности он работал с октября 2014 года. До этого занимал посты в Росприроднадзоре и Министерстве сельского хозяйства.