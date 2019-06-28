ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырех пленных
Четверо пленных переданы в Минске украинской стороне.
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ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырех пленных. Об этом на встрече в Минске договорились главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник с лидером партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
В список освобождаемых попали Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
Они прибыли в минский аэропорт, откуда вместе с Медведчуком отправятся в Киев. Как уточнил политик, он уже получил все паспорта задержанных ранее украинцев.