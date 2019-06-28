Большинство выпускников училищ Минобороны РФ продолжают учебу в военных вузах
Право выбора вуза остается за выпускниками военных училищ, но большинство связывают свою жизнь с армией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Более 80% выпускников военных училищ продолжают учебу в военных учебных заведениях. Об этом в интервью «Звезде» сообщил начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ Виктор Горемыкин.
«Если взять историю, то в советские времена было обязательной практикой поступление суворовцев и кадетов в наши военно-учебные заведения. В российские времена этого нет. Право выбора оставлено за самими учащимися, куда им поступать», - сказал Горемыкин.
Горемыкин подчеркнул, что образование в военных училищах отличается высоким качеством, поэтому многие выпускники легко находят себе место и в гражданских вузах.