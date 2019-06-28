«Упиваются безнаказанностью»: в ДНР рассказали о целенаправленном обстреле ВСУ журналистов

Вооруженные силы Украины сознательно стреляли из минометов в сторону журналистов в поселке Александровка на окраине Донецка. Об сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

В четверг вечером, 27 июня киевские силовики обстреляли российских журналистов, которые снимали последствия другого обстрела и фиксировали на камеру нарушения. В правоохранительных органах ДНР сообщили, что огонь велся из 120-миллиметровых минометов. Среди журналистов был фотокорреспондент Александр Гаюк. Никто не пострадал.

По словам Безсонова, стреляли военнослужащие 24-й бригады под командованием Валерия Гудзя.

«Командование ООС демонстративно упивается своей безнаказанностью и продолжает реализацию своего плана по недопущению мира на Донбассе», - цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Это не первый случай, когда украинские военные, грубейшим образом нарушая нормы гуманитарного права, стреляют по представителям СМИ. Так, в апреле киевские силовики открыли прицельный огонь по съемочной группе в населенном пункте Спартак под Донецком.