«Вежливые люди» на «Армии-2019»: яркие кадры военного шоу

В парке «Патриот» на Алабинском вододроме военные инженеры устроили мастер-класс по преодолению водных преград. Это один из самых ярких эпизодов шоу «Вежливые люди» в рамках юбилейного форума «Армия-2019».

С сегодняшнего дня форум «Армия-2019» могут посетить все желающие. Зрителям, а их на трибунах очень много, несмотря на дождь, показали сборку понтонных паромов и перевозку тяжелой техники на специальных плавающих транспортерах.

А рядом, на танкодроме, развернулось другое, не менее эффектное действо - имитация реального общевойскового боя. Всю свою мощь показали танки Т-90, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и даже реактивные «Грады» - батарея дала полный залп по условному противнику.

Одновременно по воздушным целям работали зенитные «Панцири». Все это гости выставки смогут наблюдать до 30 июня.