У россиян появятся электронный паспорт и цифровой профиль

Правительство России поддержало законопроекты о введении для россиян цифрового профиля, а также электронной подписи. Эти инициативы являются частью национальной программы «Цифровая экономика».

Цифровой профиль - это платформа, которая даст возможность получать доступ к собранным государством данных о гражданах России в виде ссылок на сведения государственных органов и организаций. Идентификация данных будет вестись через Единую систему идентификации и аутентификации, на ее базе работает сайт госуслуг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на кабмин.

Данное нововведение должно свести к минимуму оборот бумажных документов и упростить обмен данными между ведомствами. Вся информация будет собрана в одном месте - всего 57 видов данных. Планируется, что цифровой профиль гражданина России будет состоять из трех компонентов: основные данные (паспортные, ИНН, СНИЛС); ссылки на прочую информацию из других госорганизаций; реестр документов с согласиями на обработку персональных данных.

Вместе с цифровым профилем россияне получат электронный паспорт, для его идентификации и авторизации понадобится электронная подпись. Речь идет о подтверждении с помощью биометрических данных владельца (трехмерный слепок лица, отпечатки пальцев или голос). Виртуальный паспорт заменит бумажный аналог и будет основным документом, который удостоверяет личность.

Планируется, что цифровой профиль появится к 2024 году, а электронные паспорта с подписью - к 2025 году.