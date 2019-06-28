Воды по колено: в аэропорту Шереметьево впору плавать, а не летать

Московский аэропорт Шереметьево переживает настоящее наводнение. Воздушную гавань затопило из-за сильного ливня, накрывшего Москву. Самолеты и другая техника стоят, будто в огромном озере. Работники аэропорта передвигаются по летному полю в резиновых сапогах, находясь по колено в воде.

Ранее пресс-служба аэропорта выпустила обращение, в котором порекомендовала автомобилистам выбирать объездные пути к Шереметьево. Сообщалось, что затоплены участки дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Сейчас появились новые видеозаписи очевидцев наводнения, на которых видно, что для перевозки людей, которые не могут добраться до своих домов из-за воды, приспособили грузовой автомобиль. На других кадрах показан пассажирский автобус, в котором вода залила салон: люди стоят на подножках и даже пытаются сидеть на ручках под окнами. Автомобили местами буквально плывут: дорога напоминает разлившее море.

При этом москвичи отнеслись к стихийному бедствию с юмором - люди смеются и спешат сфотографироваться на фоне залитых водою дорог.