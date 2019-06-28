Мэй обозначила условия нормализации отношений с Россией

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Японии. Сегодня в Осаке начался первый день саммита G20.

Мэй заявила, что Великобритания и Россия смогут нормализовать отношения лишь в том случае, если наша страна «прекратит действия по дестабилизации: враждебные вмешательства в дела других стран, а также дезинформацию и кибератаки». Об этом говорится в заявлении представителя ее офиса.

«Премьер-министр подчеркнула, что мы остаемся открытыми к отношениям иного рода, но чтобы это случилось, необходимо, чтобы российское правительство избрало другой путь», - цитирует РИА Новости сообщение представителя Мэй.

Кроме того, она призвала освободить украинских моряков, которые нарушили российскую границу в Черном море. Мэй заявила, что украинские суда «были насильно задержаны».

«Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам», - сообщили в офисе премьер-министра.

До этого Владимир Путин встречался с Терезой Мэй всего один раз - в 2016 году, когда она стала премьер-министром.

Три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды РФ, были задержаны российскими пограничниками рядом с Керчью в ноябре прошлого года. Моряки проигнорировали предупреждения и не прекратили движение. Они арестованы. Их обвиняют в нарушении государственной границы.