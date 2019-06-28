Путин побеседовал с Меркель на G20

Российский лидер Владимир Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Осаке.

Лидеры поговорили после того, как было сделано совместная фотография участников мероприятия в доме приемов Осакского замка. Путин и Меркель, стоявшие неподалеку друг от друга воспользовались возможностью и кратно пообщались при переходе в зрительный зал.

Путин также пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо.

Ранее сообщалось, что на саммите провели встречу российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Переговоры лидеров длились полтора часа. Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, то есть 9 мая 2020 года.