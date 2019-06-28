ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Донбассе
Отчет ОБСЕ опубликовали на сайте миссии.
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ОБСЕ подтвердила начало разведение сил в Донбасе в районе Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте миссии.
В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Украины и ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению.
Миссия ОБСЕ будет и дальше наблюдать за ситуацией.
ВСУ и ЛНР заявили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской 26 июня.