ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Донбассе

ОБСЕ подтвердила начало разведение сил в Донбасе в районе Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте миссии.

В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Украины и ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению.

Миссия ОБСЕ будет и дальше наблюдать за ситуацией.

ВСУ и ЛНР заявили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской 26 июня.