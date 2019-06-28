«Искандер», «Мста-С» и «Ртуть-БМ»: кадры форума «Армия-2019» из Улан-Удэ
Международный военно-технический форум «Армия-2019» открылся в Улан-Удэ. Торжественное мероприятие на аэродроме Восточный открыл врио командующего 36-й армии генерал-майор Валерий Солодчук и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Жители и гости Бурятии увидят около 30 образцов вооружения и техники: оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», бронеавтомобиль «Тигр», тяжелую огнеметную систему «Буратино», станцию обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», САУ «Мста-С» Т-72Б.
На аэродроме провели показ авиатехники, техники ДОСААФ РФ. Продемонстрировали стрелковое вооружение, продукцию приборостроительного завода и экипировку.
Военные разведывательных подразделений провели показ рукопашного боя. Прошел показ десантирования парашютным и посадочным способом. Над аэродромом пролетели представители авиационного завода.
Гости могли пострелять из АК-74, АС «ВАЛ» в страйкбольном тире, поиграть в лазертаг или прокатиться на БТР-80.