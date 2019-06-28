Ударными темпами: новую развязку в Красногорске сдадут в сентябре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев извинился перед жительницей Красногорска, пожаловавшейся на шум от дорожных работ, которые ведутся по ночам напротив ее дома. Жителям подмосковного города осталось потерпеть совсем немного, и уже в сентябре у них появится новая современная дорожная развязка.
Ранее, по словам Воробьева, в Красногорске постоянно были транспортные коллапсы, развязка на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе стояла в пробках. Но с сентября все должно измениться.
«Мы большие инвестиции сделали в эту развязку - всего около 12 миллиардов рублей. И буквально в начале этой недели открыли дополнительные съезды. Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем», - цитирует губернатора канал «360».
С губернатором солидарен и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Он рассказал, что в Красногорске уже было сдано два съезда, на данный момент осталась эстакада возле МКАДа. По его словам, строительные работы из жилой зоны уже выводятся.
«По новым съездам уже поехали автомобили, общественный транспорт пошел через Павшино. Мы постараемся в сентябре сделать последний этап, постараемся не беспокоить жителей в ночное время», - заверил Гержик.