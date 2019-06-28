Ударными темпами: новую развязку в Красногорске сдадут в сентябре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев извинился перед жительницей Красногорска, пожаловавшейся на шум от дорожных работ, которые ведутся по ночам напротив ее дома. Жителям подмосковного города осталось потерпеть совсем немного, и уже в сентябре у них появится новая современная дорожная развязка.

Ранее, по словам Воробьева, в Красногорске постоянно были транспортные коллапсы, развязка на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе стояла в пробках. Но с сентября все должно измениться.

«Мы большие инвестиции сделали в эту развязку - всего около 12 миллиардов рублей. И буквально в начале этой недели открыли дополнительные съезды. Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем», - цитирует губернатора канал «360».

С губернатором солидарен и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Он рассказал, что в Красногорске уже было сдано два съезда, на данный момент осталась эстакада возле МКАДа. По его словам, строительные работы из жилой зоны уже выводятся.