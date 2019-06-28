Террин, балантин и съедобные цветы: чем угощали лидеров на G20 в Осаке

Фруктовое мороженое, морской окунь и съедобные цветы - такими блюдами угощали лидеров G20 во время рабочего ланча, его меню опубликовали организаторы саммита в Осаке.

На аперитив лидерам предлагали террин из морского окуня, овощное пюре, съедобные цветы и травы. Повара в качестве основного блюда приготовили ризотто с листьями шисо, куриный балантин, фаршированные тофу цветки цуккини и цветки настурции. На десерт лидеры G20 могли отведать фруктовое мороженое с виноградным желе и крошкой из соевой муки. Об этом сообщает РИА Новости.

К блюдам были подобраны напитки, среди алкогольных были замечены красное вино из префектуры Ниигата, игристое вино 2014 года из Осаки. В качестве безалкогольных напитков высоким гостям были предложены цитрусовые соки и содовая.

По словам организаторов, на обеде присутствовавшие могли попросить халяльное и вегетарианское меню.

Саммит G20 стартовал в Осаке 28 июня. Япония впервые стала хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в «группу двадцати», в форуме будут участвовать Таиланд, Испания, Сингапур, Чили, Египет, Сенегал, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие.