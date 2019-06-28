В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление - 728 миллиметров ртутного столба. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

«Сегодня, 28 июня... на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения - 728 миллиметров ртутного столба», - сказано в сообщении.

Как заявили метеорологи, предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1956 году, тогда атмосферное давление в столице составило 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее ГУ МЧС по Москве экстренно предупредило, что на столицу надвигаются ливни, ветер и, возможно, град. Синоптики пообещали, что с 27 по 29 июня в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков.