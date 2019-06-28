Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за паводка

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе МЧС генерал-полковнику Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область, пострадавшую от сильных паводков, пишет РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, председатель правительства Евгений Зиничев вылетел на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать помощь пострадавшим.

«Главе МЧС и губернатору Иркутской области поручено подготовить предложения по оказанию поддержки на федеральном уровне и по линии МЧС, и по линии Минздрава», - сказал Осипов.

Около 20 населенных пунктов региона пострадали от сильных дождей, из-за которых реки вышли из берегов. Оказались подтоплены почти 2,5 тысячи домов, повреждены мосты. В Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах был введен режим ЧС.

Кроме того, в деревне Евдокимовка Тулунского района по время паводка погибла семья из двух человек.

В Иркутской области из-за проливных дождей и паводка перекрыли движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», затопленными остаются некоторые участки дороги.