Права дольщиков защитили от банкротства застройщика

Президент России Владимир Путин внес изменения в закон, регламентирующие права участников долевого строительства. Новые пункты касаются защиты граждан в случае банкротства застройщиков.

Обязанности по выплате возмещения дольщику возложили на публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Первый договор участия в долевом строительстве должен быть заключен не позднее 20 октября 2017 года. Исполнение обязательств по этому договору должно обеспечиваться договором страхования или поручительства. Действие обоих договоров для этих целей будет считаться досрочно прекратившимся.

При этом банк сохраняет часть полученной платы по договору страхования или поручительства. Она будет пропорциональна времени действия страхования. Оставшаяся часть будет передана «Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства».

26 июня закон, принятый 19 июня в Госдуме, был одобрен Советом Федерации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.