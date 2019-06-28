Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.

Раньше максимальным наказанием за вождение в нетрезвом виде, приведшее к аварии, было 9 лет лишения свободы. Согласно новому закону, за причинение тяжкого вреда здоровью водителю, употреблявшему алкоголь, будет грозить от 3 до 7 лет, в случае гибели человека - до 12 лет колонии, а если жертв две или больше - от 8 до 15 лет колонии.

Таким образом, ответственность за «пьяное» ДТП была приравнена к умышленному убийству.

Также было ужесточено наказание за совершение в пьяном виде подобных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Изменения коснулись статьи 263 УК РФ.