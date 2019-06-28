Шахрин отметил 60-летие вместе со зрителями в «Эрмитаже»: видео
Несмотря на непогоду, на концерт под открытым небом пришло много поклонников творчества группы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Лидер легендарной рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин отметил свой 60-летний юбилей на сцене в московском саду «Эрмитаж».
«Звезда» публикует кадры с выступления уральских музыкантов. Несмотря на непогоду, на концерт под открытым небом пришло много поклонников творчества Шахрина и музыкального коллектива.