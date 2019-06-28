Новейшие образцы вооружения и техники: Минобороны подписало контракты на триллион рублей

В Вооруженные Силы РФ поступят самые современные разработки вооружения, военной и спецтехники. 46 договоров на поставки подписали Министерство обороны и 27 предприятий ОПК в рамках форума «Армия-2019». Заключены контракты на сумму более триллиона рублей.

Всего в ВС РФ поступит 800 новых и 100 модернизированных единиц техники. Кроме того, согласно заключенным контрактам, Вооруженные Силы получат более 6 тысяч высокоточных средств поражения.

Для Министерства обороны изготовят крылатые ракеты комплекса «Искандер-М» и новые зенитные управляемые ракеты для систем С-400. В Вооруженные силы поставят РСЗО, минометы, средства связи и инженерного вооружения. Будут модернизированы танки и автомобили.

В Вооруженные Силы поступят новейшие вертолеты МИ-28НМ, 76 истребителей пятого поколения СУ-57 с ракетами класса «воздух-воздух».

Подлодки проекта 677 «Лада», крейсеры проекта 885М «Ясень-М», средства поражения, согласно контрактам, отправятся в ВМФ РФ.