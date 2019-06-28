В Шереметьево из-за затопления дороги призвали добираться к аэропорту объездными путями

В Москве в связи с обильными ливнями произошло подтопление участка дороги в районе аэропорта Шереметьево 1. Об этом официально проинформировала пресс-служба воздушной гавани, предупредив пассажиров, автомобилистов и сотрудников аэропорта.

«Затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта», - говорится в сообщении.

Для подъезда к аэропорту на автомобиле рекомендовано использовать альтернативные маршруты. В Шереметьево напомнили, что для доступа в Терминал В пассажиры могут воспользоваться Аэроэкспрессом, а далее - межтерминальным переходом.

Кроме того, в подземном тоннеле курсирует поезд между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный.

Ранее последствия потопа у аэропорта начали выкладывать в Сеть автолюбители. На дороге образовалась огромная лужа, по которой машины в буквальном смысле плывут.