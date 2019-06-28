Главы России, Индии и Китая провели переговоры на G20

Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность, противодействие террористической угрозе и экстремизму. Такое заявление сделал Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров на полях саммита G20.

Президент отметил, что страны отстаивают основополагающие принципы межгосударственных связей - уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Работа в формате Россия-Индия-Китай, по словам российского лидера, приносит пользу для решения острых международных и региональных проблем.

«Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности, противодействия террористической угрозе, экстремизму, нарко- и киберпреступности, тем самым закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности», - заявил Владимир Путин.

Он добавил, что страны могли бы выступить за реформирование Международного валютного фонда и сохранение универсальной роли ВТО как основополагающей торговой структуры, передает РИА Новости.

Ранее вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии и на Украине Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом. Переговоры двух лидеров продлились почти полтора часа.