Мощь и роскошь: «Тигр» - кабриолет

Военно-промышленная компания в этом году не оставила без сюрприза посетителей «Армии-2019». Но в этот раз она подошла к вопросу с особым креативом.

Автомобиль «Тигр» - кабриолет с коробкой автомат для иностранных заказчиков. Основу машины составляет самоходное шасси (СМБ) ВПК-233136 специальной бронированной машины семейства «Тигр».

«Тигр» является полноприводным автомобилем, его вес составляет 8,5 тонн. Он оснащен дизельным двигателем, мощностью 240 лошадиных сил, и 6-ступенчатой коробкой передач.

Автомобиль может развивать скорость не менее 120 километров в час, запас хода составляет 950 километров.