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Следствие ходатайствует о домашнем аресте топ-менеджера «Рольфа»

Валентина Пескова
12:05 28.06.2019
В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний «Рольф». Как уже сообщалось, сегодня был задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в реализации преступной схемы, которую организовал фактический владелец и руководитель «Рольфа» Сергей Петров.  

«Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей», - выяснил СК.

В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяются другие сотрудники группы компаний.

Накануне в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски сотрудниками ФСБ и СК. Несколько руководителей компании подозреваются в незаконных валютных операциях по подложным документам и выводе денежных средств за рубеж. У фигурантов дела были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.

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