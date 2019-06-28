Следствие ходатайствует о домашнем аресте топ-менеджера «Рольфа»

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний «Рольф». Как уже сообщалось, сегодня был задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в реализации преступной схемы, которую организовал фактический владелец и руководитель «Рольфа» Сергей Петров.

«Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей», - выяснил СК.

В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяются другие сотрудники группы компаний.

Накануне в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски сотрудниками ФСБ и СК. Несколько руководителей компании подозреваются в незаконных валютных операциях по подложным документам и выводе денежных средств за рубеж. У фигурантов дела были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.