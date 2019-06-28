Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

На встрече в Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, который состоится 9 мая 2020 года. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», - сообщил Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам помощника главы государства, американский президент на приглашение отреагировал «очень позитивно».

«В этой связи был разговор о том, кто, какая страна сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», - отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что в первый день G20 состоялись переговоры глав России и Соединенных Штатов. Беседа Путина и Трампа длилась 1,5 часа. Президенты общались в выставочном комплексе «Интекс», формальным хозяином встречи выступил американский лидер.