Лавров назвал темы, которые обсуждали Путин и Трамп на G20

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, о чем говорили лидеры двух стран.

По словам Лаврова, которые передает ТАСС, президенты обсудили вопросы стратегической стабильности, а также Сирию и Украину.

Путин и Трамп разговаривали чуть меньше, чем полтора часа. Они отметили, что встреча может стать поводом для обсуждения накопившихся тем. До встречи лидеры двух стран поприветствовали друг друга перед официальным открытием саммита «двадцатки».