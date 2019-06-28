Машины плывут: у аэропорта Шереметьево образовалось озеро из-за дождя

В Москве образовалась серьезная пробка у аэропорта Шереметьево. Как сообщает паблик «Московские новости», из-за сильного дождя на подъезде к аэропорту образовалась огромная лужа. Из-за этого на дороге, ведущей к воздушной гавани, скопилось много автомобилей.

«У терминала В в Шереметьево машины плывут, огромная пробка», - сообщает паблик.

Очевидцы выложили в соцсеть видео, на котором в шутку назвали лужу «озером имени Пушкина».

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», наиболее сильные затруднения движения зафиксированы у терминала В, откуда вылетают внутренние рейсы. Кроме того, машины стоят на Шереметьевском шоссе от поселка Исаково до поворота на Новое шоссе.

С утра сегодняшнего дня МЧС экстренно предупредило москвичей, что на столицу в ближайшие часы надвигается сильный дождь, ветер и, возможно, град. Синоптики пообещали, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.