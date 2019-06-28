Установившего рекорд превышения скорости на Крымском мосту лихача оштрафовали

Водитель BMW X6 установил антирекорд максимальной скорости на Крымском мосту в 2019 году, за что был оштрафован на 5 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам начальник центра фиксации правонарушений регионального ГИБДД Дмитрий Леонтьев.

«Инцидент произошел в феврале этого года. По данным собеседника, к настоящему моменту он оштрафован на 5 тыс. рублей», - сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, максимальная скорость движения по Крымскому мосту - 90 километров в час, в то время как лихач пытался доехать до полуострова быстрее, то развил скорость до 243 километра в час.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть», - добавил Леонтьев.

Начальник центра фиксации правонарушений регионального ГИБДД рассказал, что первая авария на Крымском мосту произошла в начале июня 2019 года, когда столкнулись автобус и автомобиль, в результате ДТП никто не пострадал.