Пропавших в тундре мальчиков нашли на Ямале

Два потерявшихся в тундре мальчика нашлись на Ямале. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Дети пяти и семи лет самостоятельно ушли во второй половине дня 26 июня. Их нашли в 10 километрах от стойбища.

«На катере их доставили в Самбург для медицинского осмотра. Состояние детей удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», - заявили в администрации.

Пропавших детей искали спасатели, сотрудники ОМВД, поисковики отряда «Лиза Алерт». К спасению мальчиков привлекли сотрудников Тазовского ПСО «Ямалспас» и наземную поисковую группу от «Совхоза Пуровского».