В Иркутской области из-за паводка погибла семья

В деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области во время паводка погибла семья из двух человек. Об этом сказано на сайте регионального правительства.

Накануне вечером местные власти делали обход по домам и призывали жителей населенного пункта покинуть свои дома, но одна семья отказалась от эвакуации.

«Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка», - рассказал заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко.

По его словам, вероятнее всего, семья не знала, что в деревню направляется отряд спасателей. Произошел несчастный случай, в результате которого два человека погибли.

По последним данным, в 20 населенных пунктах трех районов - Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, - из-за сильных дождей и подъема уровня рек оказались подтоплены 2,39 тысячи домов с населением почти 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, в том числе два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. В названных районах ввели режим чрезвычайной ситуации.