Более 25 поездов задержали на Ленинградском направлении

26 поездов дальнего следования, а также три «Сапсана» задержаны на Ленинградском направлении. Железнодорожные службы работают над восстановлением графика движения.

«В результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва – Санкт-Петербург. Время задержки составляет от 1 до 2,5 часов», - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

В 9 кассах Ленинградского вокзала в Москве можно переоформить или вернуть билеты. Часть пассажиров получили смс-уведомления.

Кроме того, на Ленинградском направлении задержаны три «Сапсана» из Москвы. Время отставания от графика - от получаса до часа.

«10 пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до 1 часа. Кроме того, было отменено 9 пригородных поездов на участке Москва – Крюково. Пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка"», - сообщили в пресс-службе ОЖД.

Ночью на станции Сходня было нарушено движение поездов. Произошло незаконное Вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры.