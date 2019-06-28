В Москве задержан директор департамента «Рольфа»

Силовики задержали руководителя департамента развития бизнеса крупнейшего российского автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Топ-менеджер был допрошен и задержан на 48 часов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на руководителя направления PR компании Павла Носова.

Ожидается, что в ближайшие двое суток Кайро будет предъявлено обвинение. На допросе топ-менеджера также присутствовала генеральный директор компании Светлана Виноградова. Однако после общения со следователями ее отпустили домой.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении четырех руководителей группы «Рольф».

«Уголовное дело возбуждено в отношении С.А. Петрова, Т.М. Луковецкой, А.Ю. Кайро, Г. Кафкалия и иных неустановленных лиц», - цитирует агентство постановление суда о проведении обыска по делу.

Напомним, накануне в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски сотрудниками ФСБ и СК. Как сообщили в Следственном комитете, несколько руководителей компании подозреваются в незаконных валютных операциях по подложным документам и выводе денежных средств за рубеж. У фигурантов дела была изъята финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела.